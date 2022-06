En direct

18:57 - Quel score pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Sèvremont ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 10,2% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 6 bureaux de vote de Sèvremont le dimanche 10 avril. Les conversions des votes d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,88% et 1,55% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 15,63% à Sèvremont pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Que montrent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Sèvremont ? Au premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à Sèvremont, Emmanuel Macron figurait en première position avec 40,36% des voix, devant Marine Le Pen à 23,14%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 10,2% et Valérie Pécresse à 6,53%. Mais dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron concluait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des derniers jours chambouleront peut-être ce paysage à Sèvremont, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité présidentielle est tombée à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives à Sèvremont Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Sèvremont ? La flambée des prix qui alourdit les finances des Français pourrait potentiellement détourner les habitants de Sèvremont (85700) des isoloirs. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, sur les 4 709 personnes en âge de voter dans la ville, 17,61% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 18,67% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Sèvremont lors des élections législatives ? Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette ville lors des élections antérieures ? Cinq ans plus tôt, durant les législatives, parmi les 4 601 personnes en âge de voter à Sèvremont, 59,1% étaient restées chez elles au premier tour. Le taux d'abstention était de 49,45% pour le second tour. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012.