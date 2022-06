Résultat des législatives à Steenwerck - Election 2022 (59181) [PUBLIE]

12/06/22 23:06

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de la législative 2022 à Steenwerck. Au niveau de la 15ème circonscription du Nord, les 2810 électeurs de Steenwerck ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Emilie Ducourant a engrangé 27% des voix au niveau de la localité. Pierrick Berteloot (Rassemblement National) et Claude Nicolet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtiennent 26% et 19% des voix. L'abstention représente 49% des électeurs autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune au niveau de cette circonscription, ce qui représente 1 368 non-votants. Reste à déterminer si les électeurs des 53 autres communes rattachées à la 15ème circonscription du Nord feront les mêmes choix que ceux de Steenwerck.