Résultat de la législative à Tourrette-Levens : en direct

En direct

18:56 - Que vont choisir les supporters de gauche à Tourrette-Levens ? Dans les 3 bureaux de vote de Tourrette-Levens, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière élection présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat de gauche avait cumulé 12,73% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Les reports des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,9% et 0,57% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total estimé à 17,2% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - À Tourrette-Levens, des sondages aussi pertinents ? Au premier tour de la dernière présidentielle, à Tourrette-Levens, Marine Le Pen avait terminé en tête avec 34,38% des voix, devant Emmanuel Macron à 18,36%, puis Éric Zemmour, troisième avec 15,1% et Jean-Luc Mélenchon à 12,73%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront probablement chambouler ce paysage et donc le résultat des législatives à Tourrette-Levens ce dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - Après la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Tourrette-Levens ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement l'abstention à Tourrette-Levens. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les prix des matières premières sont de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Tourrette-Levens (06690). Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 22,96% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 23,42% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - L'abstention à Tourrette-Levens peut-elle encore augmenter aux législatives ? L'observation des résultats des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Cinq ans auparavant, durant les législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 59,42% au premier tour des votants de Tourrette-Levens, contre un taux d'abstention de 54,24% au deuxième round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.