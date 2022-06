Résultat des législatives à Valravillon - Election 2022 (89110) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Valravillon

Le résultat des élections législatives 2022 à Valravillon est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Yonne

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Valravillon. Daniel Grenon a réuni 32% des voix dans la commune. Florence Loury (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Victor Albrecht (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) captent respectivement 23% et 17% des suffrages. La participation s'élève à 50% des électeurs figurant sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 667 votants. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans la 1ère circonscription de l'Yonne peut toujours évoluer si les électeurs des 87 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Valravillon.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Valravillon Florence Loury Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,25% 23,02% Daniel Grenon Rassemblement National 23,92% 32,16% Guillaume Larrivé Les Républicains 22,61% 16,31% Victor Albrecht Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,50% 17,38% Paul Téqui Reconquête ! 4,76% 3,81% Elsa Guyot Ecologistes 1,66% 3,20% Yvonne Guyard Droite souverainiste 1,43% 1,98% Sylvie Manigaut Divers extrême gauche 0,94% 1,52% Jean-Charles Kermin Divers extrême gauche 0,93% 0,61% Participation au scrutin Circonscription Valravillon Taux de participation 51,86% 50,00% Taux d'abstention 48,14% 50,00% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45% 1,50% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,15% Nombre de votants 39 290 667

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Valravillon sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:48 - Qui vont désigner les électeurs de gauche à Valravillon ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à Valravillon comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 16,33% des suffrages en avril dernier sur place. Il ne faut pas oublier non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,13% et 1,63% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 22,09% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Valravillon. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Valravillon ? A l'issue de la dernière élection présidentielle, à Valravillon, Marine Le Pen accostait en tête avec 35,25% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,56%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 16,33% et Éric Zemmour à 5,48%. En revanche en France, Emmanuel Macron se sortait de ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures chambouleront certainement ces équilibres lors des législatives dans la ville au 1er tour. Il faut se rappeler que la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Au même moment, le RN de Marine Le Pen a courru après les 20%. 14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces législatives 2022 à Valravillon L'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera à n'en pas douter la participation à Valravillon. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 321 personnes en âge de voter dans la commune, 77,37% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 80,24% au premier tour, c'est-à-dire 1 060 personnes. Le conflit russo-ukrainien et ses retombées en matière économique et énergétique sont de nature à dépouiller les urnes de leurs citoyens à Valravillon. 11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Valravillon en 2017 ? Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette commune lors des précédentes élections ? Il y a 5 ans, durant les législatives, 1 242 personnes habilitées à voter à Valravillon avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 50,56%), contre une participation de 47,02% au tour deux. Les législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Quelques paramètres clés pour les législatives 2022 à Valravillon Ces élections législatives 2022 sont donc lancées ! À Valravillon, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 9 candidats qui s'opposent pour devenir député. Les 1321 inscrits de Valravillon ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour se rendre à l'isoloir.

Législatives 2022 à Valravillon : les enjeux

Les électeurs de Valravillon reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils seront invités à contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat préféreront-ils ? Le RN a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 35,3% des voix au premier tour à Valravillon, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 20,6% et 16,3% des votes. Le choix des administrés de Valravillon était resté inchangé au deuxième tour en faveur de Marine Le Pen (57,5% des votes), abandonnant par conséquent 42,5% des votes à Emmanuel Macron.