13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Venoy

Le résultat des élections législatives 2022 à Venoy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de l'Yonne

Le résultat de la législative à Venoy est maintenant publié. À Venoy, les 1348 électeurs votant dans la 1ère circonscription de l'Yonne se sont prononcés pour la candidature Rassemblement National. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription législative dépendra de la conduite des électeurs des 87 autres communes qui lui sont rattachées. Le taux d'abstention parmi les citoyens habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune pour la 1ère circonscription de l'Yonne s'établit à 48%, ce qui représente 650 non-votants. Daniel Grenon a raflé 29% des voix dans la commune. Guillaume Larrivé (Les Républicains) et Victor Albrecht (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à respectivement 29% et 17% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Venoy Florence Loury Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,25% 16,55% Daniel Grenon Rassemblement National 23,92% 29,46% Guillaume Larrivé Les Républicains 22,61% 28,74% Victor Albrecht Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,50% 16,69% Paul Téqui Reconquête ! 4,76% 4,06% Elsa Guyot Ecologistes 1,66% 1,31% Yvonne Guyard Droite souverainiste 1,43% 0,87% Sylvie Manigaut Divers extrême gauche 0,94% 1,31% Jean-Charles Kermin Divers extrême gauche 0,93% 1,02% Participation au scrutin Circonscription Venoy Taux de participation 51,86% 51,78% Taux d'abstention 48,14% 48,22% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45% 0,57% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,72% Nombre de votants 39 290 698

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Venoy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:47 - Que vont décider les électeurs de gauche à Venoy ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 13,03% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle à Venoy le 10 avril dernier. Les conversions des votes d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,47% et 1,64% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 18,14% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Venoy. 16:30 - Que concluent les sondages des législatives 2022 pour Venoy ? Le chef de l'Etat avait obtenu 27,22% des voix à Venoy, à la dernière élection contre 27,85% en France. La candidate du FN était grimpée à 32,92% des votes contre 23,15% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,03% (contre 22%). Les indications nationales des dernières semaines changeront probablement la donne lors des législatives dans la cité au 1er tour, même si on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Il faut se rappeler que la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos pour France TV). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%. 14:30 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces législatives 2022 à Venoy À Venoy, l'abstention sera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 344 personnes en âge de voter dans la ville, 78,74% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 78,94% au premier tour, soit 1 061 personnes. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Venoy. 11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Venoy aux législatives ? L'observation des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. En 2017, à l'occasion des législatives, 52,47% des personnes en capacité de participer à une élection à Venoy avaient pris part à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 47,24% au second tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Venoy ? Ces élections législatives 2022 sont donc lancées ! À Venoy, il y a encore de la marge pour se prononcer sur les 9 candidats qui s'opposent pour devenir député. Les 1344 inscrits de Venoy ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Législatives 2022 à Venoy : les enjeux

Les citoyens de Venoy reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 32,9% des voix au premier tour à Venoy. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,2% et 13,0% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Venoy avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 50,6% des voix, laissant donc 49,4% des votes à Emmanuel Macron.