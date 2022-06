Résultat des législatives à Vieux-Berquin - Election 2022 (59232) [PUBLIE]

12/06/22 23:06

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de la législative 2022 à Vieux-Berquin. Au sein de la 15ème circonscription du Nord, les 2013 citoyens de Vieux-Berquin ont opté pour la candidature Rassemblement National. Dans la ville, Pierrick Berteloot a raflé 27% des votes. Il est suivi par Emilie Ducourant (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Claude Nicolet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent 18% et 16% des voix. Reste encore à savoir si les citoyens des 53 autres communes faisant partie de cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Vieux-Berquin. Le niveau de l'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les isoloirs au sein de la commune au niveau de la 15ème circonscription du Nord s'élève à 49% (993 non-votants).

Les résultats des législatives 2022 à Vieux-Berquin vont vraisemblablement être connus pas longtemps après la fermeture des 3 bureaux de vote, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des votes devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et dénouement devrait tomber dans les heures qui suivent pour la commune d'abord, et ensuite pour la circonscription.

Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. L'observation des résultats des dernières consultations démocratiques est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 54,06% au premier tour des électeurs de Vieux-Berquin, contre une abstention de 48,95% pour le second tour.

La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines rejailliront sans doute sur les législatives à Vieux-Berquin ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Au précédent scrutin, à Vieux-Berquin, Marine Le Pen grimpait à la tête du vote au premier tour de l'élection avec 32,63% des voix, devant Emmanuel Macron à 27,99%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 12,91% et Éric Zemmour à 7,12%.

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des paramètres de ces législatives 2022, à Vieux-Berquin comme dans toute la France. Cet électorat représentait 12,91% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,75% et 1,91% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 18,57% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 33% des voix au premier tour à Vieux-Berquin, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un nouveau mandat et celui qui fit office de 3e homme de l'élection présidentielle de 2022 avaient obtenu 28% et 13% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Vieux-Berquin avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 53% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 47% des suffrages. Les votants de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales habitant à Vieux-Berquin ( Nord ) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme tous les Français. Quel prétendant favoriseront-ils ?