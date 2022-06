Résultat de la législative aux Brouzils : 2e tour en direct

15:30 - Les candidats Divers droite peuvent-elles l'emporter aux Brouzils ?

A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 sièges. Les études d'opinion à l'échelle nationale ont quelquefois tendance à lisser des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple aux Brouzils. Au soir du premier round des élections législatives, le 12 juin dernier, les électeurs des Brouzils ont plébiscité les candidats Divers droite qui ont réuni 37,62% des votes. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 23,5% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 17,07% des voix.