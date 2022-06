Résultat de la législative aux Brouzils : en direct

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 12,64% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle aux Brouzils le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,33% et 1,87% au 1er tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 6,2% à gauche, sans compter les suffrages de Mélenchon.

16:30 - Les sondages, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 aux Brouzils ?

Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à la dernière élection à l'Elysée aux Brouzils avec 41,78% des votes, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 21,13%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 12,64% et Éric Zemmour à 4,64%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines chambouleront probablement cette donne lors des législatives dans la commune ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à un petit point juste avant la période de réserve, devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%.