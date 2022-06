Résultat de la législative aux Epesses : en direct

Les électeurs des Epesses avaient donné 8,86% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la manche initiale de l'élection présidentielle. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 4,2% et 1,92% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 6,12% du côté de la gauche, en plus du vote Mélenchon.

16:30 - Aux Epesses, des sondages aussi convaincants ?

Aux Epesses, Emmanuel Macron obtenait la première position de l'élection présidentielle 2022 avec 45,19% des voix, devant Marine Le Pen à 18,19%. Arrivaient ensuite, avec 8,86%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,12%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines boulverseront certainement la situation aux Epesses au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Pour rappel la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%.