18:47 - Que peut espérer le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives aux Herbiers ? Une des questions cruciales de ces législatives 2022, en France comme aux Herbiers, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le député de Marseille avait enregistré 13,51% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,44% et 1,76% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 8,2% à gauche de l'échiquier (sans compter le vote Mélenchon).

16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Les Herbiers ? Les tendances nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives aux Herbiers ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. La coalition de gauche derrière par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant la trêve. Au même moment, le Rassemblement national est passé au-dessus des 19%. Or Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place à l'issue de la dernière élection aux Herbiers avec 44,19% des votes exprimés, au premier tour. Marine Le Pen terminait deuxième à 15,49%, devant Jean-Luc Mélenchon à 13,51% et Yannick Jadot à 6,44%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait le président-candidat à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives aux Herbiers ? Aux Herbiers, l'une des clés du scrutin législatif sera indéniablement l'ampleur de la participation. La situation géopolitique actuelle et ses retombées sur l'économie mondiale pourraient potentiellement de faire baisser le pourcentage de participation aux Herbiers (85500). En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 11 948 personnes en âge de voter dans la ville, 79,1% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 78,79% au premier tour, ce qui représentait 9 414 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Le score de l'abstention lors des élections législatives 2022, un élément fort aux Herbiers ? L'étude des précédentes consultations démocratiques permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux de participation avait atteint 52,27% au premier tour au niveau des Herbiers. La participation était de 42,32% au deuxième tour. Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.