Résultat de la législative aux Landes-Genusson : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les jeunes générations montrent couramment un désintérêt pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'inverser pour le second tour des législatives ? Il y a 5 ans, durant les élections législatives, 37,55% des personnes habilitées à participer à une élection aux Landes-Genusson s'étaient rendues aux urnes au tour deux, en d’autres termes 698 votants s'étaient rendus dans leur bureau de vote. Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le taux de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au second tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 h.

Lors du premier tour des législatives, le 12 juin dernier, les électeurs des Landes-Genusson ont plébiscité les candidats Divers droite qu'ils ont gratifiés de 46,04% des bulletins de vote. En seconde place, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 18,69% des votes. De son côté, la candidature Rassemblement National obtient 14,73% des votes. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat du premier tour de l'élection législative aux Landes-Genusson. Les 1918 citoyens des Landes-Genusson votant dans la 4ème circonscription de la Vendée se sont tournés vers la candidature Divers droite dimanche 12 juin. Véronique Besse a ainsi accumulé 40% des suffrages à l'échelle de la ville. Elle coiffe au poteau Martine Leguille-Balloy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Bruno Dalcantara (Rassemblement National) qui reçoivent respectivement 19% et 15% des votes. L'abstention parmi les habitants habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'élève à 57% (827 votants). Les électeurs des 42 autres communes rattachées à la 4ème circonscription de la Vendée voteront-ils comme ceux des Landes-Genusson ?

Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 42,6% des suffrages au premier tour aux Landes-Genusson, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste de la dernière élection et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 21,3% et 10,1% des votes. Le choix des habitants des Landes-Genusson était resté identique au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (68,7% des votes), abandonnant ainsi à Marine Le Pen 31,3% des suffrages. Les habitants de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans le pays, les citoyens des Landes-Genusson ( Vendée ) seront amenés à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022.