19:31 - Quel résultat pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon aux Landes-Genusson ? Les électeurs des Landes-Genusson avaient offert 10,11% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,64% et 2,02% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un total estimé à 15,77% pour la coalition de gauche.

16:30 - Que montrent les intentions de vote des législatives 2022 pour Les Landes-Genusson ? Avec 42,55% des suffrages, au premier tour aux Landes-Genusson, Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à l'issue de la dernière présidentielle. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 21,31%, devant Jean-Luc Mélenchon à 10,11% et Valérie Pécresse à 6,61%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait juste en dessous de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures boulverseront peut-être ces équilibres lors des législatives dans la cité dimanche, même si on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

14:30 - La participation est attendue tout autant que les résultats aux élections législatives 2022 aux Landes-Genusson L'abstention constituera indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif aux Landes-Genusson. Le conflit russo-ukrainien serait notamment en mesure de détourner l'attention des habitants des Landes-Genusson du vote. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 80,14% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 80,24% au premier tour, soit 1 531 personnes. En proportion, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record aux Landes-Genusson lors du premier tour des élections législatives ? L'étude des derniers scrutins permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Lors des dernières législatives, 62,45% des personnes en capacité de voter aux Landes-Genusson avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre une abstention de 50,67% au dernier round. Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.