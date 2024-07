Résultat des législatives 2024 à Availles-en-Châtellerault (86530) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont converger les électeurs de la gauche à Availles-en-Châtellerault ? Une autre interrogation qui enveloppe ces élections sera celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. L'attelage a réuni 28,06% des voix au niveau national dimanche dernier, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 21,53% des votes à Availles-en-Châtellerault. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 19,94% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,69% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,17% pour Yannick Jadot, 2,59% pour Fabien Roussel et 2,31% pour Anne Hidalgo).

20:58 - 18 points gagnés en 2 ans par l'extrême droite à Availles-en-Châtellerault Avec un score encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à regarder de près localement. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Availles-en-Châtellerault pour le bloc présidentiel aux élections législatives ? Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera en conséquence scruté au prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. Mis en échec en 2022 dans la ville, le RN a cette fois une possibilité de gagner ce scrutin localement. Les élections législatives avaient aussi abouti à un beau score pour le Rassemblement national à l'époque à Availles-en-Châtellerault. On retrouvait en effet Eric Soulat devant ses concurrents au premier tour, avec 25,61% dans la commune. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Pascal Lecamp (Ensemble ! - Majorité présidentielle) chez les électeurs avec 52,07%, devant son adversaire Rassemblement National à 47,93%.

20:05 - Quel score pour le RN ce dimanche soir à Availles-en-Châtellerault ? Selon les projections finales établies dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de s'arroger entre 210 et 250 députés au terme du deuxième tour des législatives. Le Nouveau Front populaire devrait mettre la main sur près de 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron conserveraient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. Eric Soulat (Rassemblement National) a engrangé 43,07% des votes à Availles-en-Châtellerault dimanche 30 juin 2024, à l'occasion du premier round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Pascal Lecamp (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Gisèle Jean (Union de la gauche) avec respectivement 33,51% et 21,53% des électeurs. C'est aussi Eric Soulat qui arrivait sur la première marche sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 40,82%, devant Pascal Lecamp avec 30,18% et Gisèle Jean avec 26,73%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Availles-en-Châtellerault : quelle évolution ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des dernières élections ? À Availles-en-Châtellerault, le pourcentage d'abstention au 1er round des législatives 2024 était de 28,06%, moins élevé de 16 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 44,42% des personnes aptes à participer à une élection à Availles-en-Châtellerault avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 49,74% pour les européennes de 2019. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 71,94% de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Availles-en-Châtellerault Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors du deuxième tour des législatives à Availles-en-Châtellerault ? Le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 à Availles-en-Châtellerault s'élevait à 71,94%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 347 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 82,18% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 80,12% au deuxième tour, soit 1 080 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,93% au premier tour. Au second tour, 51,19% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Availles-en-Châtellerault ?

17:29 - Les défis socio-économiques d'Availles-en-Châtellerault et leurs implications électorales Quel portrait faire d'Availles-en-Châtellerault, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 735 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 69 entreprises, Availles-en-Châtellerault est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (86,57%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 32,55% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 42,81% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 430,96 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Availles-en-Châtellerault, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, rejoignent celles de la France.