Une autre interrogation qui entoure ces législatives est celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire. La liste PS-Place publique emmenée par Glucksmann avait atteint 11,36% à Aramon pour ces élections continentales. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (5,93%), l'écologiste Marie Toussaint (3,6%) et enfin ceux de Léon Deffontaine (2%) le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 21% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Aramon, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé également 21,01% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Difficile d'y voir clair dans tous ces résultats. Mais des indices se dégagent… Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau local entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On peut donc imaginer que le RN dépassera les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

Le résultat qui a été établi lors des dernières élections il y a quelques semaines va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ces législatives 2024. 45,12% des voix se sont en effet tournées vers la liste RN de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Aramon, contre Valérie Hayer à 12,25% et Raphaël Glucksmann à 11,36%. Le mouvement d'extrême droite séduisait ainsi 814 votants d'Aramon.

Chose rare : le RN avait obtenu au premier tour un meilleur chiffre aux législatives dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée, puisqu'elle avait rassemblé 30,07% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 20,49% et 19,52%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 55,83% contre 44,17%).

Élections à Aramon : l'impact des caractéristiques démographiques

Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Aramon, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 4 127 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 309 entreprises, Aramon permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,8% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures en matière d'instruction et de santé. Aramon incarne une communauté diversifiée, avec ses 178 résidents étrangers, soit 4,27% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,76%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2460,46 € par mois. Aramon manifeste la vivacité et les valeurs d'un pays en évolution.