Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un enseignement clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Lors des élections du Parlement il y a deux ans, le RN réalisait un excellent score à Avord. C'est en effet Thibaut de la Tocnaye qui arrivait en pôle position au premier tour avec 38,87% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Cher. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 55,40%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,60%.

La démographie et la situation socio-économique d'Avord contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 18,54% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 4,6% de plus de 75 ans. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 654 euros/an, sont souvent révélateurs d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (23,28%) révèle des impératifs de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (37,06%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Avord mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 27,12% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.