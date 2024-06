Résultat des législatives à Bagnols-sur-Cèze : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les votes de la gauche unie convoités La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant déjà morte, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Bagnols-sur-Cèze, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,17% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment terminé à 11,48% à Bagnols-sur-Cèze pour le tour unique des européennes. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 28% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Des législatives déjà favorables au Rassemblement national à Bagnols-sur-Cèze Que peut-on déduire de cette masse de données ? La progression du RN se montre déjà forte à Bagnols-sur-Cèze entre le score de Jordan Bardella en 2019 (34,78%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (41,09%), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN une progression de 15 points en comparaison des législatives 2022 dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver tout proche des 40% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - La liste RN à 41,09% à Bagnols-sur-Cèze début juin Le verdict qui a été établi à l'issue des dernières élections le 9 juin reste autrement plus marquant. C'est en effet la liste Rassemblement national emmenée par Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Bagnols-sur-Cèze, avec 41,09% des suffrages (2548 voix) devant celle de Manon Aubry avec 13,29%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,48%.

14:32 - 30,09% pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle à Bagnols-sur-Cèze C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Performance notable : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un score plus élevé aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême, puisqu'elle avait rassemblé 30,09% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés respectivement par 24,27% et 20,65%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 51,61% contre 48,39%).

12:32 - Des législatives qui avaient souri au RN en 2022 Au début des élections législatives 2022, le RN arrivait en première position à Bagnols-sur-Cèze. On retrouvait en effet Pascale Bordes devant ses concurrents au premier tour, avec 34,26% dans la ville, partie intégrante de la 3ème circonscription du Gard. La victoire l'attendait aussi au second tour dans le secteur, avec 54,81%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,19%.

11:02 - Démographie et politique à Bagnols-sur-Cèze, un lien étroit A mi-chemin des élections législatives, Bagnols-sur-Cèze foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 18 248 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 403 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 249 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (31,57%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Avec 1 782 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 13,63%, Bagnols-sur-Cèze se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2249,8 €/mois, la commune dévoile un taux de chômage de 19,7%, synonyme d'une situation économique précaire. Finalement, à Bagnols-sur-Cèze, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - L'abstention aux législatives à Bagnols-sur-Cèze (30200) À Bagnols-sur-Cèze (30200), l'abstention constituera l'une des clés de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 42,22% au premier tour. Au deuxième tour, 42,65% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Bagnols-sur-Cèze ? Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 68,5% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 66,55% au deuxième tour, soit 8 656 personnes. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des Français est par exemple susceptible d'inciter les habitants de Bagnols-sur-Cèze à s'intéresser plus fortement au scrutin.