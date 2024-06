En direct

19:46 - La gauche aussi dans les favoris à Baugy pour ces élections législatives ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, qu'adviendra-t-il de électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Répondre à cette question est difficile. Il y a quelques jours aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 9,28% à Baugy. Reste que dans la cité, il faudra aussi assimiler les 2,25% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 1,27% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,23% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul tournant autour des 15% sur place. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Baugy, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré également 15,22% des votes dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Baugy Difficile de trouver une ligne directrice claire dans cette combinaison hétéroclite de scores. Mais des indices se dégagent… L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 11 points à Baugy entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 35% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la piqure de rappel du RN à Baugy Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral apparaît aussi comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen 2024 à Baugy, avec 41,49% des votes exprimés, soit 295 voix, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 11,81%, suivie par François-Xavier Bellamy avec 9,85%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Baugy lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen a surperformé à Baugy au cours de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 32,37% des suffrages au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,39% et 11,92% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 10,48% des suffrages. La patronne du RN s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 55,57%, devant Emmanuel Macron à 44,43%.

12:32 - Une majorité présidentielle encore favorite ce dimanche ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent semble un élément clé au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Aux législatives en 2022 à Baugy, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 27,55% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 31,51% pour Loïc Kervran (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 55,78%. Loïc Kervran s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Comprendre l'électorat de Baugy : un regard sur la démographie locale Dans la commune de Baugy, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Dans la commune, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 23,7% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (24,1%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 665 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (15,46%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,33%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Baugy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,92% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les législatives à Baugy sont lancées Au fil des précédentes élections, les 1 680 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières élections européennes, le taux de participation s'élevait à 55,21% des inscrits sur les listes électorales de Baugy (Cher). La participation était de 53,29% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,15% au premier tour et seulement 51,54% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Baugy ? En proportion, à l'échelle du pays, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, presque un record pour des élections législatives.