Résultat des législatives à Baulne : l'élection 2024 en direct

Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée en tête des européennes à Baulne. Ladite liste a convaincu 39,84% des suffrages, devant Raphaël Glucksmann à 11,79% et Valérie Hayer à 10,77%.

C'est sans doute l'élection suprême qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 29,96% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Baulne. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,36% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,13%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 8,72% des suffrages. La cheffe du RN elle conservait son avantage au 2e tour avec 51,72%.

12:32 - Quel résultat à Baulne pour le RN ce soir ?

Le résultat du plus récent scrutin législatif apparaît comme un indicateur clé au moment de l'élection du jour. En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national tirait son épingle du jeu à Baulne. On retrouvait en effet Nathalie Da Conceicao Carvalho devant ses concurrents au premier tour, avec 26,21% dans la ville, partie intégrante de la 2ème circonscription de l'Essonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 55,33%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,67%.