Résultat des législatives à Beaufou : l'élection 2024 en direct

16:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Beaufou le 9 juin dernier Un autre rendez-vous électoral a eu lieu bien plus récemment encore dont les résultats sont aussi à analyser avec précision. D'autant qu'il s'agit d'un bouleversement inédit. C'est en effet la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui a dominé les européennes il y a trois semaines à Beaufou, avec 30,92% des bulletins dans l'urne, soit 171 voix, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 21,52%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 10,13%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Beaufou au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement le scrutin présidentiel qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. Beaufou avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,57%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 39,98% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 14,78% et 5,61% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 35,27% contre 64,73%.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel il y a deux ans Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Beaufou en 2022, lors des élections du Parlement, avec 13,59% au premier tour, contre 31,46% pour Philippe Latombe (LREM), Beaufou étant partie intégrante de la 1ère circonscription de la Vendée. Beaufou se tournera d'ailleurs encore vers Philippe Latombe au second tour, finalement en tête localement avec 60,54%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Beaufou et leurs implications électorales Quel portrait faire de Beaufou, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 600 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 58 entreprises attestent une économie prospère. Dans la commune, 41% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 16,1% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 46,34% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 39,57% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 253,04 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Beaufou, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Beaufou Ce 30 juin, lors du premier tour des législatives à Beaufou, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,46% au premier tour et seulement 57,83% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Beaufou cette année ? Lors du second tour de la présidentielle, sur les 1 124 personnes en âge de voter au sein de la commune, 18,76% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 20,02% au premier tour. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des familles est de nature à impacter la participation à Beaufou.