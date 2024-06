Résultat des législatives à Bidache : l'élection 2024 en direct

14:25 - Tendances démographiques et électorales à Bidache : ce qu'il faut savoir

Comment la population de Bidache peut-elle impacter le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 44 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 10,62%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (30,73%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 648 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (14,1%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,15%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bidache mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,12% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.