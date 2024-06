Résultat des législatives à Bléneau : l'élection 2024 en direct

Le score de celui ou celle qui a gagné les dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. Le 9 juin en effet, à Bléneau, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est imposée, récoltant 43,25% des votes contre Valérie Hayer à 11,6% et Raphaël Glucksmann à 6,96%.

C'est probablement la présidentielle qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini première avec 35,42% au 1er tour de l'élection présidentielle de 2022 à Bléneau. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,49% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,39%. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec seulement 7,14% des voix. Au 2e tour, la cheffe du RN avait aussi devancé Emmanuel Macron avec 56,84%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Bléneau et leurs implications électorales

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Bléneau mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des législatives. Le taux de chômage à 18,5% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec 33,78% de population active et une densité de population de 34 hab/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (46,28%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 473 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (7,33%) et le nombre de résidences HLM (13,95% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 16,22%, comme à Bléneau, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.