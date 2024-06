Résultat des législatives à Boissy-le-Cutté : l'élection 2024 en direct

Le bord politique des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen avait amplement surpassé son score national à Boissy-le-Cutté pendant la présidentielle 2022 avec un score de 35,5% des électeurs au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 22,5% et 18,1% des voix. Boissy-le-Cutté n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 6,5% des voix. Au 2e tour, Marine Le Pen avait aussi devancé Macron avec 54,08%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Boissy-le-Cutté : ce qu'il faut retenir

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Boissy-le-Cutté contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Avec une densité de population de 286 habitants/km² et un taux de chômage de 6,0%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,41%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 359 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 14,12% et d'une population étrangère de 14,48% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Boissy-le-Cutté mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 30,54% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.