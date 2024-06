Résultat des législatives à Brières-les-Scellés : l'élection 2024 en direct

C'est sans doute le scrutin présidentiel qui nous en dit le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'est illustrée à Brières-les-Scellés pendant la présidentielle 2022 avec un score de 32,24% des suffrages au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 24,68% et 17,4% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 6,7% des voix. La cheffe du RN s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 54,02%, devant Emmanuel Macron à 45,98%.

11:02 - Comment la composition démographique de Brières-les-Scellés façonne les résultats électoraux ?

La structure démographique et socio-économique de Brières-les-Scellés définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des législatives. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans le bourg, 37% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 20,12% de plus de 60 ans. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (11,5%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 447 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,60%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,02%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Brières-les-Scellés mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,71% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.