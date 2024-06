Résultat des législatives à Challans : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Challans, que vont décider les supporters de la gauche ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui s'avance cette fois. De quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. La liste menée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 11,62% à Challans début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à l'insoumise Manon Aubry (3,57%), l'EELV Marie Toussaint (3,94%) ou encore ceux du PCF Léon Deffontaine (1,85%) le 9 juin. Autrement dit un total tournant autour des 18% sur place. A l'occasion du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 19,53% des votes dans la commune. Une performance à comparer enfin avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 12 points arrachés en 5 ans par le Rassemblement national à Challans Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Challans entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera à près de 25% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 34,93% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Challans le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus avisé encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques jours est révélateur. 34,93% des suffrages sont en effet tombés vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Challans, face à Valérie Hayer à 19,57% et Raphaël Glucksmann à 11,62%. Le mouvement d'extrême droite a séduit ainsi pas moins de 3237 votants de Challans.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Challans au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement la présidentielle qui nous en apprend le plus sur les préférences des habitants d'une commune. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Challans lors du premier tour de la présidentielle avec 35,29%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 24,53%. Challans n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 12,93% et 7,07% des suffrages. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 40,15% contre 59,85%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN était en échec au premier tour dans la ville de Challans, récoltant 17,68% des votes sur place, contre 30,92% pour Philippe Latombe (Ensemble !). Le RN n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, le parti voyant également le binôme LREM finir gagnant.

11:02 - Élections à Challans : l'impact des caractéristiques démographiques Quel impact aura la population de Challans sur les résultats des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 13,1% et une densité de population de 310 habitants par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (18,2%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 8 605 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,86%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,27%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Challans mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,97% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Challans Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Au moment des européennes du mois de juin 2024, 47,69% des personnes aptes à participer à une élection à Challans avaient déserté les urnes. L'abstention était de 47,49% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 52,66% au premier tour. Au second tour, 55,16% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au deuxième tour, plus qu'en 2017.