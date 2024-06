Résultat des législatives à Chalo-Saint-Mars : l'élection 2024 en direct

C'est incontestablement le choix du locataire de l'Elysée qui en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Chalo-Saint-Mars avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 21,53%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 24,65% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 20,54% et 8,92% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 43,97% contre 56,03%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Chalo-Saint-Mars et leurs implications électorales

La composition démographique et le contexte socio-économique de Chalo-Saint-Mars façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans le bourg, 30% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 7,45% sont des personnes âgées. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (23,57%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 477 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (6,09%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,49%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Chalo-Saint-Mars mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,68% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.