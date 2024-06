En direct

19:38 - Un électorat de gauche évalué entre 11% et 14% à Charenton-du-Cher pour ces législatives La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Raphaël Glucksmann avait atteint 8,25% à Charenton-du-Cher pour ce tour unique des européennes. Mais ce sont 11% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (1,55%), de l'EELV Marie Toussaint (1,8%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,03%). Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 14,38% des bulletins dans la commune.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à Charenton-du-Cher Alors que tirer de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? Alors qu'au niveau du pays, les résultats de Jordan Bardella ont atteint plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà gagné 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN termine à environ 40% ou plus à Charenton-du-Cher ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Charenton-du-Cher le 9 juin dernier ? Se retourner sur le tout dernier test électoral semble également évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes il y a trois semaines à Charenton-du-Cher, avec 48,45% des bulletins, soit 188 voix, devant la liste de Valérie Hayer avec 13,66%, elle-même suivie par Raphaël Glucksmann avec 8,25%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Charenton-du-Cher lors de l'élection présidentielle C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La commune de Charenton-du-Cher avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2022 puisque la patronne de l'ancien Front national prenait les devants avec 37,96% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,54% et 11,5% des voix. Éric Zemmour devait se contenter de la quatrième place avec 7,12% des voix. La candidate du RN s'imposait finalement au 2e round dans la ville avec 60,44%, devant Emmanuel Macron à 39,56%.

12:32 - Quel résultat à Charenton-du-Cher pour Ensemble ce soir ? Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif peut sembler une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Aux législatives en 2022 à Charenton-du-Cher, le RN terminait à la deuxième place, 34,38% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 37,19% pour Loïc Kervran (LREM) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme LREM (52,11%). Loïc Kervran remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Charenton-du-Cher À Charenton-du-Cher, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. Avec 40,04% de population active et une densité de population de 22 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,83% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (61,82%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 334 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,71%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,68%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Charenton-du-Cher mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,29% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Participation aux dernières élections législatives à Charenton-du-Cher : facteurs et implications À Charenton-du-Cher, la participation constituera sans nul doute l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. L'inflation dans le pays est par exemple en mesure d'inciter les électeurs de Charenton-du-Cher à s'intéresser plus fortement à l'élection. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 802 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 29,18% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 26,81% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 58,3% au premier tour. Au second tour, 55,93% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel député se substituera à Loïc Kervran dans la 3ème circonscription du Cher ?