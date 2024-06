En direct

19:47 - Une prévision de 15% à 21% pour le Nouveau Front populaire à Châteaumeillant Alors que la Nupes avait marqué les législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui s'avance en 2024. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les urnes. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 8,98% à Châteaumeillant. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, celle des écologistes et enfin celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total tournant autour des 15% sur place. Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 21,36% des suffrages dans la localité.

18:42 - Une progression notable du Rassemblement national à Châteaumeillant en 5 ans Que tirer des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. On peut donc juger possible que le RN arrive à près de 33% à Châteaumeillant ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste RN à 43,34% à Châteaumeillant début juin Se pencher sur la dernière expérience électorale apparaît aussi comme une évidence au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. 43,34% des votes sont en effet tombés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella début juin, aux élections du Parlement européen à Châteaumeillant, contre Valérie Hayer à 14,4% et François-Xavier Bellamy à 9,29%. Le mouvement nationaliste s'est imposé avec pas moins de 280 habitants de Châteaumeillant passés par les bureaux de vote.

14:32 - 29,88% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Châteaumeillant Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 26,08% contre 29,88% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,36% et 6,55% des suffrages. Et Marine Le Pen n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 49,19% contre 50,81%.

12:32 - Ensemble en tête au premier tour des législatives il y a deux ans à Châteaumeillant Il y a deux ans, lors des législatives à Châteaumeillant, le RN arrivait à la seconde position sur le podium, 25,15% des habitants passés par les urnes s'étant tournés vers son binôme, contre 37,88% pour Loïc Kervran (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 55,72%. Loïc Kervran s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Châteaumeillant : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Châteaumeillant, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 703 habitants répartis dans 1 356 logements, cette commune présente une densité de 45 habitants/km². Ses 112 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la commune, 21% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 45,92% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, dont 37,98% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 449 euros/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 18,77%, synonyme d'une situation économique tendue. À Châteaumeillant, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

09:32 - Châteaumeillant : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections législatives ? Au fil des dernières années, les 1 721 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 48,15% des inscrits sur les listes électorales de Châteaumeillant, à comparer avec un taux d'abstention de 45,16% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,1% au premier tour et seulement 49,44% au second tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour.