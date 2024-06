Résultat des législatives à Châteauneuf : l'élection 2024 en direct

La ville de Châteauneuf avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle 2022. La figure du Rassemblement national prenait les devants avec 34,96% au 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 22,14% et 14,66% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec 6,87% des suffrages. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est encore Marine Le Pen qui l'emportait avec 55,95%, devant Emmanuel Macron à 44,05%.

Châteauneuf aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la commune de Châteauneuf, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des législatives. Avec une densité de population de 63 habitants/km² et un taux de chômage de 7,54%, les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (22,37%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 380 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (3,07%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,34%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Châteauneuf mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,76% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.