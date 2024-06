L'autre question qui accompagne ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après la création du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, à Châteauneuf-sur-Cher, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,41% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 9,98% à Châteauneuf-sur-Cher. Mais ce sont 20% que peut en revanche attendre la gauche cette fois, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (4,07%), de l'EELV Marie Toussaint (1,83%) ou encore de Léon Deffontaine (6,52%).

18:42 - 8 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Châteauneuf-sur-Cher

Que peut-on conclure de cette combinaison de données ? Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été récupérés par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection sommaire, on peut donc penser que le RN sera tout proche des 30% voire plus à Châteauneuf-sur-Cher ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.