Résultat des législatives à Châtellerault : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Un bloc de gauche estimé entre 28% et 30% à Châtellerault pour ces législatives La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, puisqu'on attend les intentions de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, devrait en rassembler une partie. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 14,06% à Châtellerault. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme tournant autour des 30% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Châtellerault, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 28,57% des votes dans la commune. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,6% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,93% pour Yannick Jadot, 2,93% pour Fabien Roussel et 1,53% pour Anne Hidalgo).

18:42 - À Châtellerault, un Rassemblement national favori ? Que déduire de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? Le RN pourrait se trouver pas loin de 30% à Châtellerault lors du premier tour de ces législatives si la dynamique anticipée par les élections européennes s'applique localement. Le RN est même crédité de 30% des voix dans l'Hexagone, soit quinze points de plus qu'il y a deux ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat dans la ville ce dimanche 30 juin ? La projection est facile, mais logique au regard de la progression du mouvement sur place. Entre les européennes de Bardella en 2029 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 7 points dans la localité.

15:31 - Châtellerault dans la moyenne nationale concernant Bardella au début du mois Une autre expérience électorale, bien plus récente, s'est déroulée dernièrement qu'il faut aussi analyser de près. D'autant que l'événement, majeur, a provoqué l'élection qui arrive maintenant. Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Châtellerault, avec 31,12%. Le mouvement eurosceptique a alors doublé Valérie Hayer à 17,2% et Raphaël Glucksmann à 14,06%.

14:32 - 29,97% pour Emmanuel Macron lors de l'élection présidentielle à Châtellerault Châtellerault avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 23,12%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, crédité de 29,97% des suffrages. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 22,6% et 5,51% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 39,4% contre 60,6%.

12:32 - Le résultat de la majorité déjà déterminant au premier tour Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Au premier tour des élections législatives 2022, Châtellerault, couverte par la 4ème circonscription de la Vienne, verra le binôme LREM s'imposer avec 38,58%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 21,08%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Nicolas Turquois (LREM) finalement en tête localement.

11:02 - Dynamique électorale à Châtellerault : une analyse socio-démographique Comment les électeurs de Châtellerault peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? Le taux de chômage à 19,88% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Avec 39,14% de population active et une densité de population de 612 habitants par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Les écarts de revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2144,88 euros/mois, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (21,17%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (7,11%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Châtellerault mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,19% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Châtellerault : quel était le pourcentage d'abstention aux élections législatives ? Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des scrutins électoraux antérieurs. Pendant les dernières élections européennes, 53,9% des personnes aptes à voter à Châtellerault avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 53,95% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 56,47% au premier tour et seulement 59,28% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Châtellerault ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.