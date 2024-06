En direct

19:41 - À Collias, quels pourraient être les reports du vote de gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, est un saut dans le vide. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Collias, le binôme Nupes avait en effet glané 31,2% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment cumulé 14,34% à Collias le 9 juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit une somme de 28% sur place.

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 14 points à Collias Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 30% des voix au scrutin européen de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble plus forte encore. Le parti frontiste a en effet déjà avancé de 14 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN arrive tout proche des 30% à Collias ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel du RN à Collias Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est incontournable. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc comme encore plus avisé au moment de se préparer au scrutin de ces législatives. 40,76% des voix se sont en effet tournées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Collias, devant Raphaël Glucksmann à 14,34% et Valérie Hayer à 13,13%. Le RN attirait ainsi pas moins de 236 votants de Collias.

14:32 - Collias avait voté Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection suprême qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen a surperformé à Collias à l'issue de la présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 27,05% des suffrages dès le 1er tour. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron étaient distancés à 25,1% et 20,8% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 9,02% des voix. Rebelotte pour la candidate du RN au second tour face à Emmanuel Macron avec 50,88%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Collias ? Analyser le plus récent scrutin législatif semble plutôt sensé au moment de l'élection du jour. Il y a deux ans, lors des législatives à Collias, le RN finissait à la deuxième place, 25,62% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 31,20% pour Sabine Oromi (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au tour suivant, il s'arrogeait pourtant 51,02% des voix, devant les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle (48,98%). C'est donc Pascale Bordes chez les lepénistes qui coiffait tout le monde au poteau.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Collias Quel impact auront les électeurs de Collias sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 16,67% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Avec 44,96% de population active et une densité de population de 54 hab par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (61,1%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 492 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,76%) met en lumière des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (8,46%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 23,65%, comme à Collias, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

09:32 - Les législatives débutent à Collias : la participation en question Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Au moment des précédentes européennes, sur les 914 inscrits sur les listes électorales à Collias, 65,32% avaient participé à l'élection, contre une participation de 59,68% en 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 53,59% au premier tour et seulement 49,56% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Collias ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 75,71% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient participé à l'élection. La participation était de 79,56% au premier tour, c'est-à-dire 728 personnes.