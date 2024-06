En direct

19:38 - La gauche avec le RN et Ensemble à égalité à Cours-les-Barres pour ces législatives 2024 ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Combien en récupérera le Nouveau Front populaire ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 8,64% à Cours-les-Barres. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la LFI Manon Aubry (4,69%), l'EELV Marie Toussaint (1,48%) ou encore ceux du communiste Léon Deffontaine (4,69%) le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 17% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Cours-les-Barres, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 27,64% des votes dans la localité. Une performance à mettre en perspective enfin avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt (16,61% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,68% pour Yannick Jadot, 4,36% pour Fabien Roussel et 1,68% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - La progression éclair du Rassemblement national à Cours-les-Barres en 5 ans Que déduire des résultats des derniers rendez-vous dans les urnes ? Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera à près de 39% voire plus à Cours-les-Barres ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Cours-les-Barres début juin ? Le panorama établi lors des élections bien plus récemment encore est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale semble donc tout aussi sensé au moment de se préparer au scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est imposée en tête des élections européennes 2024 à Cours-les-Barres. Le bulletin séduisait 46,67% des voix, devant Valérie Hayer à 14,57% et Raphaël Glucksmann à 8,64%.

14:32 - En 2022, qui aurait été déclaré président selon les élections de Cours-les-Barres ? L'inclinaison des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. La commune de Cours-les-Barres avait nettement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle 2022. La figure du parti d'extrême droite s'imposait avec 34,06% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,66% et 16,61% des voix. Éric Zemmour finissait au pied de ce podium avec seulement 6,38% des suffrages pour sa part. Au deuxième tour, face à Macron, la patronne du RN conservait son avantage avec 57,03% contre 42,97%.

12:32 - Des législatives favorables pour le Rassemblement national il y a deux ans Les législatives 2022 avaient offert un très bon démarrage pour le RN à Cours-les-Barres. C'est en effet Thibaut de la Tocnaye qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 31,44% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Cher. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 51,00%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,00%.

11:02 - Élections législatives à Cours-les-Barres : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Cours-les-Barres, le scrutin est en cours. Dotée de 508 logements pour 1 022 habitants, la densité de la commune est de 49 habitants par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 32 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 555 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (83,27%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 43,54% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,16% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 362,23 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. En résumé, Cours-les-Barres incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.

09:32 - Cours-les-Barres : retour sur la participation aux dernières élections législatives L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité. Début juin, pendant les européennes, 731 personnes habilitées à voter à Cours-les-Barres avaient participé à l'élection (soit 57,05%), contre une participation de 61,5% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,87% au premier tour et seulement 51,41% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Cours-les-Barres ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 81,36% des personnes habilitées à voter dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 82,7% au premier tour, ce qui représentait 607 personnes.