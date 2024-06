Résultat des législatives à Crosmières : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus évident encore, au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat des élections il y a quelques jours est notable. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Crosmières, à 43,71%. Le mouvement nationaliste doublait alors Valérie Hayer à 13,77% et Raphaël Glucksmann à 10,18%.

Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des élections législatives2024 sera très observé. Le Rassemblement national se hissait en première position à Crosmières lors des législatives de 2022. On retrouvait en effet Bruno Pinçon devant ses concurrents au premier tour, avec 32,75% dans la cité, qui votait pour la 3ème circonscription de la Sarthe. Eric Martineau (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,57%.

11:02 - Le poids démographique et économique de Crosmières aux législatives

La composition démographique et la situation socio-économique de Crosmières contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,86% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les mesures sur le travail. Avec 48,06% de population active et une densité de population de 51 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de familles ne détenant aucune voiture (12,59%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 309 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,22%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,04%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Crosmières mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,14% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.