Résultat des législatives 2024 à Villaines-sous-Malicorne (72270) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:10 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Villaines-sous-Malicorne ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? La question se pose avec plus d'incertitude encore pour ce second tour. Une première réponse : l'ensemble a glané plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,85% des suffrages à Villaines-sous-Malicorne. Une performance à affiner néanmoins avec les 19,15% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 20 points arrachés en 2 ans par l'extrême droite à Villaines-sous-Malicorne A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera très analysé. Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages au premier tour des législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà gagné 20 points ici entre 2022 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN soit vainqueur à Villaines-sous-Malicorne ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict à Villaines-sous-Malicorne pour le Rassemblement national ce dimanche ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors des élections législatives sera ainsi très analysé. Dans un contexte encore plus favorable en 2024 qu'en 2022, le parti frontiste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Villaines-sous-Malicorne ? Les législatives avaient déjà abouti à un joli résultat pour le Rassemblement national à l'époque à Villaines-sous-Malicorne. Dans la commune, c'est Raymond de Malherbe qui s'imposait au premier tour avec 31,55%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 57,14%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,86%.

20:05 - Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) déjà devant avec 51,98% à Villaines-sous-Malicorne aux législatives A en croire les ultimes projections dévoilées depuis dimanche, le Rassemblement national devrait s'assurer moins de 250 sièges au terme des élections législatives. Le camp de gauche devrait rafler près de 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre conserveraient une centaine de sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des spécificités locales. Avec 51,98% des voix, Marie-Caroline Le Pen (Rassemblement National) a pris la pôle position à Villaines-sous-Malicorne, le 30 juin à l'occasion du 1er round des législatives. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Sylvie Casenave-Péré (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Elise Leboucher (Nouveau Front populaire) avec 20,24% et 18,85% des électeurs. C'est aussi Marie-Caroline Le Pen qui achevait ce premier tour sur la première marche sur l'ensemble des votants de la 4ème circonscription de la Sarthe, avec cette fois 39,26%, devant Elise Leboucher avec 25,94% et Sylvie Casenave-Péré avec 25,88%.

19:21 - Participation aux législatives à Villaines-sous-Malicorne : une hausse par rapport au scrutin européen ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut également analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. À Villaines-sous-Malicorne, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 était de 32,3%, moins élevé de 12 points que celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 44,85% des votants de Villaines-sous-Malicorne, contre une abstention de 43,62% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Villaines-sous-Malicorne reste l'abstention À Villaines-sous-Malicorne, l'un des facteurs importants de ce scrutin législatif 2024 est indiscutablement le taux d'abstention. La participation au 1er tour des législatives 2024 à Villaines-sous-Malicorne était de 67,7%. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 80,73% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 78,37% au premier tour, ce qui représentait 598 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,43% au premier tour et 51,18% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Villaines-sous-Malicorne ? Le rejet de la politique en place serait par exemple capable d'inciter les électeurs de Villaines-sous-Malicorne à ne pas rester chez eux.

17:29 - L'avenir de la France se décide aussi à Villaines-sous-Malicorne Comment les électeurs de Villaines-sous-Malicorne peuvent-ils affecter le résultat des législatives ? Le taux de chômage à 5,97% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Avec une densité de population de 53 hab par km² et 52,87% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,79%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 370 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,16%) révèle des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,19%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Villaines-sous-Malicorne mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,24% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.