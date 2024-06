Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé en 2024. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Aux élections européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 14,05% à Cuffy. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche ce soir, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 23% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Cuffy, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 28,39% des votes dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - 9 points gagnés en 5 ans par le RN à Cuffy

Difficile de trouver une logique politique dans tous ces scores. Mais quelques grandes lignes se dégagent… L'évolution du RN, qui se monte déjà à 9 points à Cuffy entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection sommaire, on peut donc déduire que le RN sera à près de 40% ou plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.