Résultat des législatives à D'Huison-Longueville : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen avait engrangé de nombreux votes à D'Huison-Longueville pendant l'élection présidentielle avec un nombre de votes correspondant à 33,63% des électeurs dès le premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 23,73% et 17,21% des voix. Éric Zemmour héritait d'un rôle de figurant avec seulement 7,87% des suffrages pour sa part. Pour le deuxième tour deux semaines plus tard, c'est également la cheffe de file du Rassemblement national qui l'emportait à D'Huison-Longueville avec 50,74%, devant Emmanuel Macron à 49,26%.

Le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à D'Huison-Longueville il y a deux ans lors des législatives. On retrouvait en effet Nathalie Da Conceicao Carvalho au sommet au premier tour, avec 28,19% dans la cité, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Essonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 61,06%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 38,94%.

Les données démographiques et socio-économiques de D'Huison-Longueville mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'impacter les résultats des élections législatives. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la ville, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 23,19% de 60 ans et plus. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (89,62%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 531 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,01%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,28%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à D'Huison-Longueville mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,84% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.