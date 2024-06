Résultat des législatives à Diges : l'élection 2024 en direct

Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'est imposée aux élections européennes à Diges. Ladite liste a attiré 46,65% des votes, devant Valérie Hayer à 10,58% et Raphaël Glucksmann à 9,29%.

14:32 - Diges avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022

C'est incontestablement l'élection du président de la République qui nous éclaire le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait donné un flagrant avantage à Marine Le Pen en 2022 à Diges. Marine Le Pen obtenait 31,02% au 1er round. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,34% et 16,87% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 8,13% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN s'imposait finalement au second round dans la ville avec 57,07%, devant Emmanuel Macron à 42,93%.