Résultat des législatives à Étampes : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - À Étampes, qui va tirer parti du score de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque toujours d'un chef, a des chances d'en séduire une portion. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 9,98% à Étampes. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche aux législatives, puisque l'union ripolinée peut virtuellement se situer à 39% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Étampes, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 35,74% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les sondages lors de ces élections législatives ?

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement lors des législatives à Étampes ? Difficile de résumer clairement tous ces scores. Mais quelques lignes directrices apparaissent… La progression du RN se montre déjà puissante à Étampes entre le score de Jordan Bardella en 2019 (23,72%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (27,49%), de l'ordre de 4 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à environ 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un résultat du RN dans la moyenne à Étampes il y a trois semaines Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le score de la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Étampes, avec 27,49%, soit 1595 voix dans la ville. Le RN a alors doublé Manon Aubry à 23,09% et Raphaël Glucksmann à 9,98%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon doublait Macron et Le Pen à Étampes lors de l'élection présidentielle Avec 19,89%, c'est un trop petit résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Étampes au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La patronne du RN était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 35,01% et 21,62% des voix. Le deuxième tour de scrutin restera synonyme de défaite pour la patronne du RN, Emmanuel Macron terminant à 60,19% contre 39,81% pour Le Pen.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Étampes ? Jeter un œil sur le dernier scrutin législatif livre des indices clés au moment du rendez-vous politique du jour. Lors des dernières législatives, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune d'Étampes, cumulant 17,05% des suffrages sur place, contre 35,74% pour Mathieu Hillaire (Nupes). Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Étampes aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A mi-chemin des législatives, Étampes regorge de diversité et d'activités. Avec ses 26 529 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 758 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 15 132 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 43% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 16,33% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. La présence de 4 877 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 20,30%, favorise son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 817 € par an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,56%, annonçant une situation économique mitigée. À Étampes, où la jeunesse représente 43% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - C'est le moment de voter à Étampes pour les législatives L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux précédents est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération. A l'occasion des précédentes élections européennes, 56,55% des inscrits sur les listes électorales d'Étampes avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 53,72% il y a 5 ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 57,24% au premier tour. Au second tour, 58,03% des citoyens ne se sont pas déplacés. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle représentait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour.