Résultat des législatives à Fleury-la-Vallée : l'élection 2024 en direct

16:32 - 43,3% pour le RN à Fleury-la-Vallée il y a trois semaines Ce qu'ont dit les dernières élections il y a quelques jours va résonner encore plus fort dans les mémoires au moment de ce nouveau scrutin. Il y a quelques semaines en effet, à Fleury-la-Vallée, la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste, a remporté l'élection, cumulant 43,3% des voix devant Raphaël Glucksmann à 12,05% et Valérie Hayer à 10,94%. Dans le détail, 194 électeurs l'ont désignée dans la cité.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Fleury-la-Vallée au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait fini première avec 27,99% au 1er tour de l'élection suprême de 2022 à Fleury-la-Vallée. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,37% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,35%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec 8,18% des suffrages. Nouveau coup d'éclat de la patronne du RN au deuxième tour contre Emmanuel Macron avec 50,51%.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Fleury-la-Vallée ? Le résultat du plus récent scrutin législatif est un précédent clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a deux ans, lors des législatives à Fleury-la-Vallée, le RN arrivait à la deuxième place sur le podium, 25,13% des habitants passés par l'isoloir ayant voté pour son binôme, contre 26,92% pour Florence Loury (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 51,64%. Florence Loury remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Fleury-la-Vallée : tour d'horizon démographique Dans la ville de Fleury-la-Vallée, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,07%. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (81,18%) met en avant le poids des problématiques relatives au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (81,93%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 398 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,33%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,91%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Fleury-la-Vallée mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,73% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Fleury-la-Vallée : retour sur l'abstention aux dernières élections législatives Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières élections. Pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention représentait 46,89% des inscrits sur les listes électorales de Fleury-la-Vallée (Yonne), à comparer avec un taux d'abstention de 49,76% lors des élections européennes de 2019. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,4% au premier tour et seulement 56,09% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Fleury-la-Vallée ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.