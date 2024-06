Résultat des législatives à Fontenay-le-Vicomte : l'élection 2024 en direct

16:32 - Quels étaient les résultats des européennes à Fontenay-le-Vicomte au début du mois ?

Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme d'autant plus avisé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Fontenay-le-Vicomte, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, récoltant 37,15% des votes face à Valérie Hayer à 12,15% et Manon Aubry à 11,28%. Si on entre dans le détail, 214 votants l'ont choisie dans la ville.