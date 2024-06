En direct

19:41 - À Fournès, quelles sont les options de reports du score de gauche ? Une autre source de doute qui entoure ces élections législatives sera celle du vote de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 12,1% à Fournès. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 23% pour la gauche pour ces législatives dans la localité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à additionner avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (8,4%), de Marie Toussaint (2,72%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,48%). Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Fournès, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 26,21% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,42% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,66% pour Yannick Jadot, 2,07% pour Fabien Roussel et 2,25% pour Anne Hidalgo).

18:42 - La forte évolution du RN à Fournès Difficile de tirer des conclusions de tous ces chiffres. Mais des tendances se dégagent… Alors qu'au niveau de la France, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble plus puissante encore. Le parti a en effet déjà récupéré 15 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN dépassera les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Fournès le 9 juin dernier ? Une autre expérience dans les urnes, bien plus récente, a eu lieu dernièrement dont le verdict est aussi à observer avec attention. D'autant que ce choc est à l'origine de l'élection qui nous intéresse maintenant. Le score de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Fournès, avec 50,37%, soit 204 voix. Le mouvement nationaliste doublait alors Raphaël Glucksmann à 12,1% et Manon Aubry à 8,4%.

14:32 - 33,85% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Fournès Le choix du locataire de l'Elysée est sans doute la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Il faut noter que le RN avait affiché au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives à Fournès que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République. Celle-ci avait rassemblé 33,85% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 21,42% et 17,44%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 57,03% contre 42,97%).

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche La fraction d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement pour ces élections législatives 2024 au niveau local, comme au niveau national. Le RN arrivait en pôle position à Fournès lors des élections du Parlement il y a deux ans. C'est en effet Pascale Bordes qui se plaçait en pôle position au premier tour avec 36,89% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription du Gard. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la cité, avec 58,02%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 41,98%.

11:02 - Comprendre l'électorat de Fournès : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de Fournès, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 064 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 70 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (82,39%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,22% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 45,16% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 727,47 euros, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Fournès manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

09:32 - Les prévisions de la participation aux législatives à Fournès Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des précédentes consultations politiques ? Il y a quelques semaines, pendant les précédentes élections européennes, sur les 853 personnes en âge de voter à Fournès, 48,53% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 51,02% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 38,86% au premier tour et seulement 36,26% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.