En direct

19:41 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Gaujac fait envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle union qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les urnes. Aux élections européennes, la liste Glucksmann a glané 11,11% à Gaujac. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 17% sur place. La barre est haute : lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Gaujac, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 22,71% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - Des législatives qui s'annoncent bien pour le Rassemblement national à Gaujac Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN se montre déjà puissante à Gaujac entre le score de Jordan Bardella en 2019 (43,46%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (48,21%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN une progression de quinze points comparé à 2022 en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 50% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Au début du mois, la piqure de rappel du RN à Gaujac Les résultats de ces législatives seront sans doute bien plus proches de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. C'est en effet la liste Bardella qui a dominé les élections européennes il y a trois semaines à Gaujac, avec 48,21% des voix (269 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 11,83%, et Raphaël Glucksmann avec 11,11%.

14:32 - Gaujac avait voté Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Performance notable : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un meilleur chiffre aux législatives dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La présidente du parti avait accumulé 37,34% au 1er tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 19,47% et 14,79%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 61,26% contre 38,74%).

12:32 - Quel résultat pour le RN aux élections législatives à Gaujac ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera regardé au prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Le RN tirait son épingle du jeu à Gaujac lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Pascale Bordes devant ses concurrents au premier tour, avec 38,07% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Gard. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 55,95%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,05%.

11:02 - Les données démographiques de Gaujac révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Gaujac comme partout en France. Dotée de 585 logements pour 1 065 habitants, la densité de la commune est de 107 habitants/km². Ses 60 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 328 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 33% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,54% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, dont 29,24% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 37,2% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 254,82 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Finalement, à Gaujac, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Gaujac pour les législatives Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Début juin, durant les européennes, 912 électeurs de Gaujac (Gard) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 62,94%). La participation était de 57,28% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,62% au premier tour et seulement 49,3% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Gaujac ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 863 personnes en âge de voter dans la commune, 80,3% étaient allées voter. La participation était de 79,61% au second tour, ce qui représentait 687 personnes.