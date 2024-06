Résultat des législatives à la Meilleraie-Tillay : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - La Meilleraie-Tillay dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella il y a trois semaines Il y a une élection qui est depuis venue tout changer. C'est en effet la liste d'extrême droite de Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen il y a trois semaines à la Meilleraie-Tillay, avec 32,85% des bulletins (206 voix) devant celle de Valérie Hayer avec 24,4%, suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 9,09%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à la Meilleraie-Tillay lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,84% contre 41,65% pour Emmanuel Macron. La troisième et la quatrième places revenaient à Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse, avec respectivement 10,36% et 5,07% des suffrages. Et la cheffe du RN échouait aussi au second tour, avec 36,95% contre 63,05%.

12:32 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour La Meilleraie-Tillay ? Revenir sur le dernier scrutin législatif semble logique au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Au premier tour des élections législatives 2022, La Meilleraie-Tillay, couverte par la 4ème circonscription de la Vendée, verra le binôme Divers droite s'imposer avec 46,66%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 14,88%. Au second round, c'est encore Véronique Besse qui va cumuler le plus de suffrages, avec 67,15% sur l'unique circonscription recouvrant la zone.

11:02 - Dynamique électorale à la Meilleraie-Tillay : une analyse socio-démographique Les facteurs démographiques et socio-économiques de la Meilleraie-Tillay montrent des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,7% et une densité de population de 76 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (82,41%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 615 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,41%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,02%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à la Meilleraie-Tillay mettent en relief une diversité de qualifications, avec 38,67% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - La Meilleraie-Tillay : la mobilisation des citoyens aux élections législatives La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des législatives à la Meilleraie-Tillay (85700). La perte de pouvoir d'achat serait par exemple capable de ramener les électeurs de la Meilleraie-Tillay vers les urnes. Pour le second tour de l'élection présidentielle, 79,88% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 81,45% au premier tour, ce qui représentait 975 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,29% au premier tour. Au second tour, 45,11% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à la Meilleraie-Tillay cette année ? Quel député détrônera Véronique Besse dans la 4ème circonscription de la Vendée ?