Résultat des législatives à la Merlatière : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un effet Bardella aussi à la Merlatière début juin ? Ce qui est sorti des élections bien plus récemment encore est historique. Se pencher sur la dernière expérience électorale semble donc également indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 128 électeurs de la Merlatière ont en effet choisi le parti lepéniste il y a trois semaines, aux européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait ainsi 38,44% des voix devant Valérie Hayer à 14,71% et Raphaël Glucksmann à 10,51%.

14:32 - 35,11% pour Emmanuel Macron lors de la dernière présidentielle à la Merlatière La Merlatière avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,08%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 35,11% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 15,26% et 6,07% des voix. Et Marine Le Pen ne créait pas la surprise au second tour, avec 43,73% contre 56,27%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce dimanche Le résultat du Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Il y a deux ans, lors des législatives à la Merlatière, le RN se plaçait à la deuxième place, 23,86% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 26,80% pour Philippe Latombe (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 54,98%. Philippe Latombe remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à la Merlatière : ce qu'il faut savoir Dans les rues de la Merlatière, le scrutin est en cours. Dotée de 428 logements pour 1 011 habitants, la densité de la commune est de 66 habitants par km². Avec 39 entreprises, La Merlatière se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (90,42%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, dont 32,46% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 53,82% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 126,49 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À la Merlatière, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à la Merlatière : scrutin en cours Au fil des dernières années, les 1 026 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Début juin, lors des européennes, le taux de participation s'était hissé à 52,93% au niveau de la Merlatière, contre un taux de participation de 54,57% en 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,78% au premier tour et seulement 43,01% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à la Merlatière pour les élections législatives 2024 ? Lors du premier tour de la présidentielle, 77,15% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 79,37% au second tour, c'est-à-dire 581 personnes.