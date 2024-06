En direct

19:51 - Le Front populaire va-t-il profiter du vote Nupes à Laudun-l'Ardoise ? Une autre question qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition de Mélenchon. Il y a quelques jours aux élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 10,08% à Laudun-l'Ardoise. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 21% sur place. A l'occasion du premier round des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 25,26% des suffrages dans la commune.

18:42 - 11 points grattés en 5 ans par l'extrême droite à Laudun-l'Ardoise Difficile de se faire une idée claire des prochaines élections après cette avalanche de scores. Mais des indices se distinguent… Alors que sur la France entière, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit huit points de plus qu'en 2019, la progression locale apparaît encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 11 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive à environ 40% voire plus à Laudun-l'Ardoise ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel du Rassemblement national à Laudun-l'Ardoise Consulter des résultats plus récents semble aussi pertinent au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 1099 habitants de Laudun-l'Ardoise passés par les bureaux de vote ont en effet choisi le Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste, qui avait comme guide Jordan Bardella, a glané 47,95% des voix contre Valérie Hayer à 10,21% et Raphaël Glucksmann à 10,08%.

14:32 - Laudun-l'Ardoise avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de l'élection du président de la République. La ville de Laudun-l'Ardoise avait servi un flagrant avantage à Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle de 2022. La leader du parti frontiste terminait avec 34,59% au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 19,6% et 18,62% des voix. La quatrième place était pour Éric Zemmour, avec 9,11% des suffrages. Nouvelle déflagration de Marine Le Pen au 2e tour face à Macron avec 60,26%.

12:32 - Quel score à Laudun-l'Ardoise pour le RN aux législatives 2024 ? Au début des élections législatives 2022, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Laudun-l'Ardoise. On retrouvait en effet Pascale Bordes en tête au premier tour, avec 33,90% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Gard. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans le secteur, avec 57,07%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,93%.

11:02 - Analyse socio-économique de Laudun-l'Ardoise : perspectives électorales A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Laudun-l'Ardoise foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 6 511 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 417 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 1 640 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (79,88%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. La population étrangère de 726 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Dans cette mosaïque sociale, près de 39,7% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 223,78 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Laudun-l'Ardoise, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

09:32 - Elections législatives passées à Laudun-l'Ardoise : retour sur la participation électorale Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette agglomération ? Lors des élections européennes de début juin, le pourcentage de participation atteignait 52,99% au niveau de Laudun-l'Ardoise. Le taux de participation était de 49,62% lors des élections européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 45,6% au premier tour. Au second tour, 44,14% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Laudun-l'Ardoise pour les élections législatives 2024 ? Pour comparer, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.