16:32 - Quel résultat pour les européennes à Lindry le 9 juin ? Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Lindry, à 45,42%. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 11,15% et Raphaël Glucksmann à 10,82%.

14:32 - Marine Le Pen au-dessus de Macron et Mélenchon à Lindry au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait fini en tête avec 30,26% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Lindry. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,36% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,03%. Lindry n'offrait qu'une quatrième place à Éric Zemmour, avec seulement 7,42% des voix pour sa part. Au deuxième tour du scrutin, c'est également la figure du Rassemblement national qui passait devant à Lindry avec 51,62%, devant Emmanuel Macron à 48,38%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative ont-ils du sens pour l'élection de 2024 à Lindry ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux législatives2024 sera très observé. Il y a deux ans, lors des législatives à Lindry, le RN terminait à la deuxième place, 25,91% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 27,26% pour Florence Loury (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il culminait pourtant à 51,29% des voix, devant les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale (48,71%). C'est donc Daniel Grenon chez les lepénistes qui arrivait premier au finish.

11:02 - Lindry : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Devant le bureau de vote de Lindry, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 593 logements pour 1 354 habitants, la densité de la ville est de 91 hab/km². Avec 70 entreprises, Lindry se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (10,79%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 34,87% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, 41,78% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 857,34 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Lindry, les intérêts locaux rejoignent ceux de la France.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Lindry Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette commune lors des scrutins électoraux précédents ? Il y a quelques semaines, au moment des précédentes élections européennes, 40,06% des inscrits sur les listes électorales de Lindry (Yonne) avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 47,06% il y a 5 ans. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,95% au premier tour. Au second tour, 51,16% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,74% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 22,12% au second tour.