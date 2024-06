Résultat des législatives à Maché : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Quel résultat pour les européennes à Maché au début du mois ? Il faut aussi revenir quelques semaines en arrière au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin. Le résultat de la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Maché, avec 45,86%, soit 288 voix. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 15,29% et François-Xavier Bellamy à 7,8%.

14:32 - Maché avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Maché avec 31,01% contre 34,07% pour Emmanuel Macron. Maché n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 11,32% et 5,93% des suffrages. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour, avec 48,32% contre 51,68%.

12:32 - Un premier tour qui avait souri au clan macroniste il y a deux ans Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un indice précieux au moment du rendez-vous politique majeur qui se joue. Il y a deux ans, lors des législatives à Maché, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,71% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 33,33% pour Philippe Latombe (LREM) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 63,56%. Philippe Latombe s'imposait donc définitivement sur place.

11:02 - Le poids démographique et économique de Maché aux législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Maché comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 865 logements pour 1 678 habitants, la densité de la ville est de 78 hab par km². Avec 89 entreprises, Maché est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 4,68% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 43,1% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 46,18% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 613,99 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour résumer, à Maché, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Maché : la participation en question L'étude des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, parmi les 1 262 personnes en âge de voter à Maché, 51,43% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 57,06% en 2019. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,09% au premier tour et seulement 46,27% au second tour. Lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 78,9% des électeurs de la commune. La participation était de 79,8% au deuxième tour, soit 976 personnes.