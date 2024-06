Résultat des législatives à Mennecy : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Mennecy, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à la loupe Une autre incertitude qui entoure ces élections législatives 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la constitution du Front populaire. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,83% des bulletins dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 12,59% à Mennecy. Mais la gauche pourrait être bien plus haut ce 30 juin, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 27% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a solidement avancé à Mennecy Difficile de trouver un sens à tous ces scores. Mais des éléments se dégagent… Alors qu'au niveau de la France, les résultats du Rassemblement national ont affiché plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà engrangé 12 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN puisse dépasser les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Mennecy dans la moyenne nationale concernant Bardella au début du mois On ne peut oublier le scrutin qui s'est tenu il y a une poignée de semaines. 30,99% des voix ont en effet cheminé vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Mennecy, devant Valérie Hayer à 17,78% et Raphaël Glucksmann à 12,59%. Le mouvement nationaliste est arrivé en tête avec 1774 électeurs de Mennecy.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Mennecy au premier tour de la présidentielle 2022 Le choix de celui qui va présider la France est incontestablement la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Mennecy lors du premier tour de la présidentielle avec 31,47%, battant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 19,47%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,36% et 8,4% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour, avec 36,46% contre 63,54%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Mennecy ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national lors des législatives sera très instructif. Au premier tour des législatives 2022, Mennecy, couverte par la 2ème circonscription de l'Essonne, verra le binôme Union des Démocrates et des Indépendants s'imposer avec 30,39%, alors que le RN sera derrière à 14,69%. Il bénéficiait en revanche d'un report de voix favorable au second tour, avec 52,37%, contre 47,63% pour le binôme Nupes.

11:02 - Mennecy : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans le cadre de la campagne électorale législative, Mennecy se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 26,14% de cadres pour 15 711 habitants, cette agglomération possède une certaine vigueur économique. Ses 1 004 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 4 579 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (85,68%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Mennecy abrite une communauté diversifiée, avec ses 948 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette diversité sociale, 44,7% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1731,52 euros, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Mennecy, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Participation à Mennecy : quelles perspectives pour les législatives ? Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des précédentes consultations démocratiques ? Début juin, au moment des élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 52,87% au sein de Mennecy, à comparer avec une participation de 51,68% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 représentait 49,24% au premier tour. Au second tour, 45,3% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Mennecy pour les élections législatives 2024 ? En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.