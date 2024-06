Résultat des législatives à Moigny-sur-École : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Moigny-sur-École dans la moyenne française concernant le RN il y a trois semaines Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus avisé encore, au moment de se préparer au scrutin des législatives. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est révélateur. Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste en 2024, était en effet au plus haut à Moigny-sur-École, avec 34,1%. Le mouvement nationaliste devançait alors Valérie Hayer à 15,29% et Raphaël Glucksmann à 13,76%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Moigny-sur-École lors de la présidentielle 2022 L'élection présidentielle est sans doute la meilleure loupe pour tenter de dégager une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Moigny-sur-École lors du premier tour de la présidentielle avec 29,11%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 26,98%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 14,56% et 6,75% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 46,08% contre 53,92%.

12:32 - Quel score à Moigny-sur-École pour la majorité aux législatives 2024 ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections législatives2024 sera très observé. Avec 19,82% à Moigny-sur-École, le RN avait été devancé par les 26,31% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Il arrivait à s'imposer ai forceps au second tour, avec 59,65%, contre 40,35% pour le binôme Nupes.

11:02 - Les défis socio-économiques de Moigny-sur-École et leurs implications électorales À Moigny-sur-École, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,02%. De plus, le taux de ménages propriétaires (88,64%) met en exergue l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (14,98%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 564 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,06%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,0%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Moigny-sur-École mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,0% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Abstention à Moigny-sur-École : les leçons des précédentes élections Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Moigny-sur-École (91490), qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 52,61% au premier tour et seulement 49,35% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Moigny-sur-École pour les élections législatives 2024 ? Lors du deuxième tour de la présidentielle, 81,03% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 81,4% au premier tour, ce qui représentait 871 personnes. Les efforts pour contrer l'extrême-droite sont par exemple susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Moigny-sur-École.