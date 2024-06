En direct

19:41 - Les votes de la gauche unie convoités La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, va-t-elle voir son résultat aller directement vers le Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ? La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Montfaucon, le binôme Nupes avait en effet glané 17,4% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 7,87% à Montfaucon début juin. Mais le niveau de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry, ainsi que de celles de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme de 15% sur place.

18:42 - Les législatives à Montfaucon peuvent-elles échapper au RN ? Que déduire de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? La progression du RN se montre déjà puissante à Montfaucon entre le score de Jordan Bardella en 2019 (43,77%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (47,75%), de l'ordre de 4 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas loin des 50% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Quels étaient les résultats des européennes à Montfaucon le 9 juin dernier ? Bien des choses ont évolué depuis ces élections. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Montfaucon, à 47,75%, soit 340 voix. Le RN a alors devancé Valérie Hayer à 11,24% et Marion Maréchal à 10,25%.

14:32 - Quel candidat a gagné l'élection présidentielle il y a deux ans à Montfaucon ? L'élection du président de la République est probablement la principale clé pour appréhender au mieux une tendance politique locale. Il faut noter que le RN avait obtenu au premier tour un meilleur chiffre aux législatives à Montfaucon que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République. Celle-ci avait engrangé 38,78% au premier tour dans la cité. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 19,06% et 13,51%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 62,8% contre 37,2%).

12:32 - Le résultat du RN déjà déterminant ce soir Analyser le dernier scrutin législatif peut sembler une évidence au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Le Rassemblement national réalisait un très gros démarrage à Montfaucon au cours des élections des députés il y a deux ans. On retrouvait en effet Pascale Bordes devant ses concurrents au premier tour, avec 39,89% dans la commune, partie intégrante de la 3ème circonscription du Gard. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans le secteur, avec 62,66%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,34%.

11:02 - Élections à Montfaucon : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Montfaucon, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 517 habitants répartis dans 701 logements, cette ville présente une densité de 343 hab par km². Ses 86 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (86,73%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 26,09% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 41,42% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 79,25 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. En résumé, Montfaucon incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Montfaucon L'observation des résultats des dernières élections permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Durant les européennes de début juin, le taux de participation s'élevait à 63,04% au sein de Montfaucon (Gard). La participation était de 58,18% pour les élections européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 50,17% au premier tour et seulement 49,49% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Montfaucon ? En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, moins qu'en 2017.